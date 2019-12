Antero Nuutinen menetti paikkansa SRV:n asuntoliiketoiminnan vetäjänä – ”palaan sinne mikä on lähellä sydäntä”

Samalla se tiesi sitä, että johtaja Antero Nuutinen menetti paikkansa asuntoliiketoiminnan vetäjänä.

”En vastaa enää koko asuntoliiketoiminnasta, mutta jatkan SRV:n leivissä, Nuutinen kertoo.”

”Palaan juurilleni, back to basics. Vastaan SRV:n asuntotuotannon ja tornirakentamisen tuotannon johtamisesta sekä prosessien ja tehokkuuden kehittämisestä. Meillä on torneja tulossa Kalasatamaan ja Keilaniemeen. Muitakin asuntohankkeita on paljon putkessa”, Nuutinen sanoo.

”Meillä on paljon betonia valettavana.”

Nuutinen ehti vetää vajaat kymmenen vuotta SRV:n asuntorakentamista.

”Tämä on minulle mieluinen prosessi, palaan sinne mikä on minulle lähellä sydäntä. Ja tässä voi päästä helpommallakin”, Nuutinen kuvailee muutosta.

Nuutisen vastuulla olivat aikaisemmin myös yhtiön alueyksiköt.

SRV:n asuntoliiketoiminnasta vastaa nyt johtaja Kim Jolkkonen. Hän raportoi suoraan toimitusjohtaja Saku Sipolalle.

Nuutinen vastasi asuntoliiketoiminnasta Juha Toimelalle, jonka alla oli koko SRV:n Suomen rakentaminen.

Toimela vastaa nyt varatoimitusjohtajana toimitiloista, alueyksiköistä ja infrasta. Myös hän raportoi Sipolalle.

Ulkomaan toiminnot ja johtaminen ovat oma kokonaisuutensa.

”Nousemme vielä jaloillemme”

SRV kertoi eilen, että yt-neuvottelujen jälkeen leikataan 80 henkilötyövuotta.

”Se on ikävä tilanne näin joulun alla ja muutenkin. Tunnelma ei ole katossa. Mutta meillä on paljon yhtiöön sitoutuneita henkilöitä ja eteenpäin mennään. Nousemme tästä vielä jaloillemme”, Nuutinen sanoo

Asuntomarkkinoilla on Nuutisen mukaan hyvä tilanne varsinkin kasvukeskuksissa, vaikka huippuvolyymeista tullaan ”totta kai” alas. Kuluttajat ostavat edelleen asuntoja ja sijoittajat kokonaisia taloja.