Varman Risto Murto: ”Nollakorko on kiinteistösijoittajan lottovoitto”

Ennätysmatalien korkojen aika jatkuu myös tästä eteenpäin, ennakoi Varman toimitusjohtaja Risto Murto.

Hänen mielestään keskuspankkien normalisointitavoitteilta meni pohja pois viimeistään edellisellä ”koronnostokierroksella”, jossa korot päätettiin vastoin ennakko-odotuksia pitää nollassa ja käytännössä jopa negatiivisina.

”Se vahvisti markkinoilla entisestään yleisiä odotuksia, että tiukassa paikassa keskuspankit hoitavat lopulta homman. Nyt elvytämme uudelleen, emmekä pääse palaamaan normaaliin. Enää ei edes ole mitään ennustetta, milloin korot voisivat palata esimerkiksi parin prosentin tasolle”, Murto totesi.

Kiinteistösijoittajiin tällä on ollut suorastaan dramaattinen vaikutus, kun samaan aikaan myös inflaatio on olematon. Myös Varma on aktivoitunut ja sillä on parhaillaan vireillä useita mittavia asuin- ja liiketilahankkeita.

”Etenkin kiinteistö-, infra- ja metsäsijoitusten kassavirtakäyrä menee tämän yhtälön perusteella katosta läpi. Korkojen laskun selkein voittaja on kiinteistösektori”, Murto painotti.

”Ja mikäli menemme Japanin tietä, niin 10 vuoden päästä olemme edelleen nollatason inflaatiossa ja koroissa”, hän lisäsi.

Alkaneen vuoden suhdanneodotuksia hän maalaili maltillisesti. Keskuspankkien rahapolitiikka pysyy ennallaan, kansainvälisessä taloudessa teollisuuden tuotantokuoppa näyttäisi olevan takanapäin eikä kansainvälinen politiikka heiluttele entiseen malliin markkinoita.

”Hyvä esimerkki ovat Irakin ja Yhdysvaltain kiristyneet suhteet. Irakilaisen kenraalin surmaaminen aiheutti vain pikaisen markkinareaktion. Eikä brexitkään tule olemaan maailmanloppu”, Murto totesi.