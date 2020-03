EK:n kysely: 40 prosenttia yrityksistä ennakoi lomautuksia tai irtisanomisia koronan vuoksi

Tämä ilmenee Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n kyselystä.

EK on aloittanut säännönmukaisten korona-yrityskyselyiden teon. Tänään julkaistuun ensimmäiseen kyselyyn vastasi yli 780 yrittäjää ja yritysjohtajaa 12.-16. maaliskuuta, jolloin vastaajat eivät olleet vielä tietoisia hallituksen valmiuslakiesityksestä.

Yrityksistä 40 prosenttia pitää koronaviruksen seurauksena syntyviä lomautuksia tai irtisanomisia todennäköisinä. Toisaalta 43 prosenttia yrityksistä pitää niitä vielä epätodennäköisinä.

Kyselystä ilmenee myös, että yli puolet yrityksistä on tehnyt ainakin joitain varautumistoimia koronaviruksen aiheuttamien häiriöiden minimoimiseksi. Mitä suurempi yritys, sen todennäköisemmin tilanteeseen on varauduttu. Alle 10 hengen mikroyrityksistä varautumistoimia on tehnyt noin puolet, suuryrityksistä käytännössä kaikki, EK:n tiedotteessa kerrotaan.

Lähes 90 prosenttia yrityksistä pitää yhteiskunnan tukitoimia melko tai erittäin tarpeellisina koronan johdosta. Vastaajat olivat varsin yksimielisiä riippumatta yrityskoosta.

Vastaantuloa ja joustavuutta odotetaan muun muassa verottajalta sekä rahoittajilta ja vakuutusyhtiöiltä. Yhteiskunnan tukea tarvitaan palkanmaksuun sekä kevennyksiä työnantajamaksuihin ja sairausajan palkkakustannuksiin.

Yritykset kuvaavat tilannetta vakavaksi.

”Jo kriisin akuutin vaiheen edellä palvelualan yrityksiltä pysähtyi kysyntä ja teollisuusyritykset kärsivät toimitusketjun häiriöistä. Monen yrityksen rahoitusvaikeudet ovat pakottavia”, tiedotteessa kerrotaan.