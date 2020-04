”Voittopuolisesti on valittu ansainta perheen sijasta” – Pääsiäinen ei näytä vieneen virolaisia massiivisesti kotimaahan

Työvoimavuokraukseen keskittyneen Bolt.Worksin toimitusjohtaja Ville Herva arvioi, että pääsiäinen ei aiheuttanut virolaisten joukkopaluuta kotimaahansa.

Myös Aalto Henkilöstöpalvelujen toimitusjohtaja Jake Aalto kertoo, että virolaisten suhteen ei ole tapahtunut pääsiäisen takia muutoksia.

Hän arvelee Suomeen kriisin alkaessa jääneiden virolaisten työntekijöiden tienneen, että normaalitilanteeseen palaamiseen saattaa mennä muutama kuukausi.

”Tilanne on myös tiedossa perheillä kotimaassa eikä se sen takia ole aiheuttanut ongelmia”, Aalto arvioi.

Pääsiäinen oli sikäli merkittävä käännekohta, että laivayhtiöt lopettivat henkilöliikenteen Suomen ja Viron välillä 11.4.2020.

Epävarmuus näkyy

Boltilla virolaisten työntekijöiden osuus on noin 20-30 prosenttia.

”Meillä on ollut tänä vuonna noin 150 virolaista töissä. Omien työntekijöidemme osalta on liikkumisrajoitusten vaikutus ollut pieni ennen ja jälkeen pääsiäisen”, Herva sanoo.

”Meidän omilla kirjoilla olevista työntekijöistä ei ole merkittävää aaltoa jäänyt Viroon.”

Kriisi on näkynyt Boltin toiminnassa epäsuorasti lähinnä asiakkaiden kautta. Monet hankkeet ovat hiljentyneet ja viivästyneet. Työmaiden virolaisia työntekijöitä on jäänyt kotimaahansa.

”Hankkeissa on varovaisuutta ja hiljenemistä, tilauskantaan on tullut muutoksia. On epävarmuutta siitä, lähteekö hankkeita liikkeelle.”

Joihinkin työvaiheisiin on jäänyt työporukoita tulematta Virosta, mikä on viivästyttänyt hankkeita.

Jo toimivat työmaat ovat Hervan tuntuman mukaan pystyneen toimimaan kohtuullisen hyvin, mutta sielläkin on viivästyksiä. Joitain työvaiheita on viivytetty varmuuden vuoksi riskien minimoimiseksi.

Yhdellä työmaalla jouduttiin odottelemaan Virosta tulevia betonielementtejä.

Ansainta vai perhe?

Virolaisten työntekijöiden ratkaisuissa on Hervan mukaan kyse yksilöiden ratkaisuista. Ei siitä, onko kyseessä nuori, vanha kokenut tai tietyn tyyppinen ammattimies.

”On jouduttu valitsemaan valitettavalla tavalla ansainnan ja perheen välillä. Voittopuolisesti on valittu ansainnan puolesta.”

Tilanne riippuu perhetilanteesta ja onko Virossa tarjolla ansaintamahdollisuuksia.

”Pääluottamusmiehemme tekee nyt Virosta käsin etänä töitä, hän joutui palaamaan sinne perhesyistä.”

Jos välitöntä syytä ei ole lähteä ja menossa on pitkä keikka, silloin ei Hervan mukaan hevillä lähdetä takaisin Viroon. Tautitilannekaan ei aiheuta Suomessa välitöntä suurta riskiä.

Vuokratyöntekijöitä paljon tarjolla

Koronakriisi on vaikuttanut Boltin toimintaan siten, että työvoimaa on tavallista enemmän tarjolla.

”Ala on hiljentynyt ja työhamekusten määrät ovat nousseet. Meillä on ajankohtaan nähden paljon työvoimaa tarjolla”, Herva sanoo.

”Työvoimaa on vapaana, virolaista ja muutenkin.”

Boltin liikevaihto kasvoi 13,7 miljoonasta noin 31 miljoonaan euroa vuonna 2019.

Yhtiö on keskittynyt työvoimanvuokraukseen pääasiassa rakennusalalle. Sen palveluksessa on 80 työntekijää. Yritysasiakkaita on 700 ja palveluun rekisteröitynyttä työntekijöitä 20 000.