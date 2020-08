”Huppuun yli vuodeksi” –Nykytaiteen museo Kiasman peruskorjaus alkaa ensi vuonna

Senaatti-kiinteistöt aloittaa Kiasman vesikattojen ja julkisivujen peruskorjaushankkeen alkuvuodesta 2021.

Työ sisältää myös useita pienempiä uudistuksia rakennuksen sisällä. Uudistusten tavoitteena on parantaa niin taiteen esittämisen kuin sen kokemisen edellytyksiä. Museo on töiden aikana suljettu yleisöltä.

Elokuussa 2020 Kiasmassa tehdään rakenneavauksia, joiden avulla selvitetään, mitä korjausmenetelmiä tulevassa peruskorjauksessa kannattaa käyttää.

”Töiden aikana koko Kiasma laitetaan huppuun yli vuodeksi. Kunnolliset sääsuojat antavat mahdollisuuden tehdä töitä turvallisesti myös talvella”, kertoo Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Selja Flink.

Kiasman ulkopuolen korjauksissa puretaan ensin sinkkipeltinen kaareva vesikatto sekä alumiiniset ja messinkiset julkisivulevyt. Niiden alla olevat rakenteet kunnostetaan. Sinkkipeltikate tehdään uudestaan.

Sinkki tullaan kierrättämään, ja sen uusiokäyttötapoja selvitetään parhaillaan. Julkisivun alumiini- ja messinkilevyt palautetaan puhdistuksen jälkeen paikoilleen.

Kiasma on Senaatin vastuusuojelukohde

Ulkopuolen korjausten aikana myös sisällä näyttelysaleissa tehdään kunnossapitotöitä.

Näyttelytilojen alakattoja uusitaan paremmin ääntä vaimentaviksi. Gallerioiden seinärappauksia uusitaan osittain, koska jatkuvasti uusittavat näyttelyripustukset ovat aiheuttaneet niihin jälkiä.

Kiasma on Senaatin vastuusuojelukohde ja sen peruskorjauksessa noudatetaan samoja periaatteita kuin restaurointikohteissa. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Museoviraston kanssa arkkitehdin alkuperäistä suunnitelmaa kunnioittaen.

”Esimerkiksi seinissä oleva kaareva kuviointi on tärkeä osa sisätilojen ilmettä ja se pitää saada säilytettyä”, Flink toteaa.

Kiasman korjauksia on toteutettu Kansallisgallerian ja Senaatin yhteisellä päätöksellä vaiheittain. Näin on ollut mahdollisuus tarkentaa suunnitelmia ja kustannusarviota, kun tietoa on kertynyt edellisistä vaiheista. Tämä on myös mahdollistanut museon toiminnan jatkumisen ilman pitkiä taukoja.

Hankkeen kustannusarvio on noin 19,5 miljoonaa euroa. Peruskorjauksen kustannuksista vastaa kiinteistön omistajana Senaatti-kiinteistöt.

Hanke ei korota Kiasman vuokraa, eikä sillä ole vaikutusta Kiasman lippujen hintoihin.

Museo sulkeutuu yleisöltä töiden ajaksi alkuvuodesta 2021 alkaen. Kiasma avautuu suunnitelmien mukaan yleisölle vuoden 2022 keväällä kansainvälistä nykytaidetta esittelevällä ARS22-näyttelyllä.