Jatke jättää protestiksi kotikaupunkinsa Kouvolan – ”miksi jäädä jos paikallinen yritys ei saa edes tarjota”

Jatkeen pääomistajat Juhani Pousi ja Esa Eloranta kertoivat joulun alla Kouvolan Sanomille, että kotipaikkakysymyksessä painoi merkittävästi yrityksen putoaminen pois Sarkolan koulun tarjouskilpailun kakkosvaiheesta.

”Ei ole mahdollista pärjätä, jos paikallisia yrityksiä ei hyväksytä tarjoajien joukkoon”, miehet sanovat.

Pousi kuvaili kaupungin päätöksen ottaneen ammattiylpeyden päälle.

Vuonna 1987 Juhani Pousi oli perustamassa Okaa, jonka hän myi sitten Lemminkäiselle. Kun Lemminkäinen vuoden 2008 One Lemminkäinen -ohjelmansa yhteydessä lopetti itsenäisiä, vähemmistöomistajien johtamia alueyhtiöitään, syntyi tästä protestiksi Jatke oy, jonka pääomistajaksi Pousi läksi vuonna 2010.

Politiikassakin Pousi ehti vaikuttaa. Vuonna 2008 hänet valittiin kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi kokoomuksen riveistä, mikä herätti keskustelua rakentajien ja poliitikoiden liiankin hyvistä suhteista. Tänään kaupunginhallituksen puheenjohtajuus on demareilla.

Sarkolan koulun kvr-kilpailun voitti valtakunnan suuriin kuuluvan Lehdon tytäryritys Lehto Tilat. Ehdolle urakoitsijaksi ilmoittautui viisi yritystä, joista kolme pääsi neuvottelujen jälkeen tarjoamaan. Jatke ei kuulunut näihin.

Kaupungin johto on perustellut urakoitsijan valintaa julkisten hankintojen pelisäännöillä, jotka estävät suosimasta paikallisia yrityksiä. Nyt ainoa paikallista tekemistä suosiva vaatimus oli se, että valitun urakoitsijan on työllistettävä kaksi kouvolalaista pitkäaikaistyötöntä.

Uudisrakennuksen kokonaiskustannuksiksi oli arvioitu 11,5 miljoonaa, joka jakautuisi vuosille 2020–2022. Vuonna 2022 valmistuvaan Sarkolan kouluun tulee tilat 350 oppilaalle. Se on kaksisarjainen alakoulu, eli joka luokka-asteelle tulee kaksi rinnakkaisluokkaa ja yksi erityisopetuksen luokka.

Jatkeella ei kaupungin mielestä ollut tarpeeksi riittävän tuoreita referenssejä isoista kouluhankkeista. Tulkinta on sikäli erikoinen, että Jatkeella on isoja koulu-urakoita muualla.

Jatke sai tammikuussa Myrskylän kunnalta tilauksen 8,5 miljoonan euron suuruisesta kouluhankkeesta 150 oppilaalle. Se tehdään hirrestä. Työt alkoivat keväällä koulu valmistuu syyslukukaudelle 2021. Hirsirakentaminen koettiin suurissa rakennusliikkeissä ilmeisesti liian vaativaksi, sillä alkuvuonna 2019 julkaistuun EU-hankintailmoitukseen ei tullut yhtään tarjousta. Hankintalaki mahdollisti kuitenkin neuvottelumenettelyn Jatkeen kanssa. Suorahankinnalle ei nähty estettä, koska sopimuksen ehdot eivät muuttuneet olennaisesti tarjouspyynnöstä. Alkuperäinen hinta nousi noin miljoonalla eurolla.

Jatke rakentaa uuden koulurakennuksen myös Perniön kirkonkylälle Saloon. Uuden koulurakennuksen laajuus on 5050 neliömetriä. Jatkeen tarjous rakennusteknistä töistä oli 8,2 miljoonaa euroa. Työt käynnistyivät syksyllä 2020. Koulu valmistuu elokuussa 2022.

Eniten Jatkeen lähtöä Kouvolasta tuntuvat keskustelupalstojen mukaan surevan paikalliset urheiluseurat, jotka menettävät merkittävän sponsorin. Tämä asia on toki nopeasti korjattavissa, sillä valtakunnalliset rakennusliikkeetkin liputtavat monilla paikkakunnilla paikallisuuttaan ostamalla näkyvyyttä urheilutilaisuuksissa.

Julkiset hankinnat keskittävät rakentamista

Käytännössä julkisten hankintojen tiukat referenssivaatimukset ovat monelle muullakin pienellä paikkakunnalla johtaneet siihen, että tarjoajajoukko on harventunut muutamiin valtakunnallisiin yrityksiin, jolla riittää tasaisesti hankkeita jokaiselle vuodelle.

Asiaan kiinnitti tänä vuonna huomiota myös Talonrakennusteollisuus, joka halusi kohtuutta referenssi- ja liikevaihtovaatimuksiin.

Rakennuslehti on kertonut esimerkiksi kemiläisestä Rakennusliike Mikko Kurtille, joka on kokenut samanlaisia vaikeuksia. Yhteistä tuntuu olevan myös se, että yrittäjät kokevat joutuneensa myös poliittisen päätöksentekijöiden hampaisiin. Kurtti oli Suomen punaisimmassa kaupungissa kokoomuslaisena kunnallispoliitikkona niin pikkutarkka tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, että nyt on takaisinmaksun aika.

Lain mukaan tilaaja ei voi suosia (tai syrjiä) paikallisia yrityksiä, mutta jo urakkamuodon valinnan voidaan vaikuttaa asiaan. Jos tarjoajajoukko halutaan rajata muutamaan valtakunnalliseen yritykseen, valitaan allianssi- tai elinkaarihanke. Vain hieman laajemmaksi joukko kasvaa käyttämällä kvr-kyselyä, jossa toteuttaja vastaa niin suunnittelusta kuin rakentamisesta ja aliurakoitsijoiden ja materiaalien hankinnoista. Parhaiten pienet ja keskisuuret pääsevät mukaan käyttämällä jaettua urakkaa, jossa rakennustekniset työt ja talotekniikkatyöt kysytään erikseen.

Pikkukaupunkien ja erityisesti Kouvolan elämästä ja hieman rakentamisestakin kertoo hyvin trubaduuri Kalevi Kullasvaara.