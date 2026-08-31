Barometri: Pää- ja aliurakoitsijoiden kannattavuudet kehittyneet vastakkaisiin suuntiin
Lähes puolet vastaajista kertoo hyväksyneensä aiempaa matalampia katteita sopeutuakseen kovaan kilpailutilanteeseen.
Rakennusalan pk-yritysten kannattavuuskehitys on selvästi eriytynyttä. Alan hintakilpailun arvioidaan kiristyneen, eikä se ole kohdellut kaikkia yrityksiä samalla tavalla. Nämä seikat käyvät ilmi pk-yrityksille suunnatun Raksabarometri 2026 -tutkimuksen tuloksista.
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