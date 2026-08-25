Hoas käynnisti lähes 60 miljoonan euron hankkeet Helsingissä
Asuntoja valmistuu kaikkiaan yli 400.
Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoas on käynnistänyt Helsingissä kaksi uutta opiskelija-asuntojen rakennushanketta, jotka valmistuvat alkuvuodesta 2028. Niihin tulee yhteensä 402 uutta kohtuuhintaista asuntoa. Hoasin kokonaisinvestoinnin arvo on lähes 60 miljoonaa euroa.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Hoas käynnisti lähes 60 miljoonan euron hankkeet Helsingissä”