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Kategoriat Projektit Kiinteistöt Rakentaminen

Hoas käynnisti lähes 60 miljoonan euron hankkeet Helsingissä

Asuntoja valmistuu kaikkiaan yli 400.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 25. elokuuta 2026, 15:48
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Havainnekuva Hoasin Mannerheimintien hankkeesta. Kuva: Inaro

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoas on käynnistänyt Helsingissä kaksi uutta opiskelija-asuntojen rakennushanketta, jotka valmistuvat alkuvuodesta 2028. Niihin tulee yhteensä 402 uutta kohtuuhintaista asuntoa. Hoasin kokonaisinvestoinnin arvo on lähes 60 miljoonaa euroa.

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