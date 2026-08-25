Hartela on saamassa taas kymmenien miljoonien urakan Turusta
Kesäkuussa Hartela sopi kustannuksiltaan vastaavaa kokoluokkaa olevan hankkeen kehitysvaiheesta Turussa.
Hartela on valittu toteuttamaan Turkuun rakennettavan kokoelmakeskuksen yhteistoiminnallisen projektinjohtourakan kehitysvaihetta, joka käynnistyy syyskuun alussa. Hankkeen tilaajana toimii Turun kaupungin 100-prosenttisesti omistama Kiinteistö-oy Turun monitoimitilat.
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