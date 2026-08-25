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Kategoriat Projektit Kiinteistöt Rakentaminen

Hartela on saamassa taas kymmenien miljoonien urakan Turusta

Kesäkuussa Hartela sopi kustannuksiltaan vastaavaa kokoluokkaa olevan hankkeen kehitysvaiheesta Turussa.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 25. elokuuta 2026, 10:00
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Ei kommentteja artikkeliin Hartela on saamassa taas kymmenien miljoonien urakan Turusta
Havainnekuva Turun kokoelmakeskuksesta. Kuva: Sarc + Sigge Arkkitehdit

Hartela on valittu toteuttamaan Turkuun rakennettavan kokoelmakeskuksen yhteistoiminnallisen projektinjohtourakan kehitysvaihetta, joka käynnistyy syyskuun alussa. Hankkeen tilaajana toimii Turun kaupungin 100-prosenttisesti omistama Kiinteistö-oy Turun monitoimitilat.

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