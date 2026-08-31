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Kategoriat Infra Rakentaminen Talous Uutiset

Finnmap Infra ja Kreate sopivat miljoonariitansa – yksityiskohtia ei julkisteta

Kreate vaati käräjäoikeudessa Finnmap Infralta noin 2,5 miljoonaa euroa, Finnmap puolestaan Kreatelta runsasta miljoonaa euroa. Nyt vaateet on haudattu.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 31. elokuuta 2026, 12:09
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Riita koski E18-tien taannoista työmaata Kausela-Pukkila -osuuden kehitysvaihetta.

Solwersin tytäryhtiö Finnmap Infra ja Kreate ovat päässeet sopuun  E18 Turun Kehätien Kausela–Pukkila-välisen osuuden kehitysvaiheesta syntyneestä kiistasta.

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