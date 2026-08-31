Finnmap Infra ja Kreate sopivat miljoonariitansa – yksityiskohtia ei julkisteta
Kreate vaati käräjäoikeudessa Finnmap Infralta noin 2,5 miljoonaa euroa, Finnmap puolestaan Kreatelta runsasta miljoonaa euroa. Nyt vaateet on haudattu.
Solwersin tytäryhtiö Finnmap Infra ja Kreate ovat päässeet sopuun E18 Turun Kehätien Kausela–Pukkila-välisen osuuden kehitysvaiheesta syntyneestä kiistasta.
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