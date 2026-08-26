Vuonna 1994 valmistunut rakennusperintökohde menossa purkuun uudisrakennuksen tieltä Espoossa Suunnitelmissa on, että olemassa olevan rakennuksen purkaminen ja uuden rakentaminen voisi alkaa vuoden 2029 alussa.

Espoo aikoo purkaa vasta vuonna 1994 valmistuneen Saarnilaakson koulun ja rakentaa sen tilalle uuden rakennuksen. Alun perin koulurakennukseen oli tarkoitus toteuttaa peruskorjaus ja laajennus, mutta kaupunki muutti mieltään ja päätyi purkavaan uudisrakentamiseen.