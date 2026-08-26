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Kategoriat Suunnittelu Kiinteistöt Projektit Rakentaminen Ympäristö

Vuonna 1994 valmistunut rakennusperintökohde menossa purkuun uudisrakennuksen tieltä Espoossa

Suunnitelmissa on, että olemassa olevan rakennuksen purkaminen ja uuden rakentaminen voisi alkaa vuoden 2029 alussa.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 26. elokuuta 2026, 11:34
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Ei kommentteja artikkeliin Vuonna 1994 valmistunut rakennusperintökohde menossa purkuun uudisrakennuksen tieltä Espoossa
Saarnilaakson nykyisen koulun liikuntasali. Kuva: Espoon kaupunki

Espoo aikoo purkaa vasta vuonna 1994 valmistuneen Saarnilaakson koulun ja rakentaa sen tilalle uuden rakennuksen. Alun perin koulurakennukseen oli tarkoitus toteuttaa peruskorjaus ja laajennus, mutta kaupunki muutti mieltään ja päätyi purkavaan uudisrakentamiseen.

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