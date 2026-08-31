Betonilähettiläs puhuu laadun, kiertotalouden ja kosteudenhallinnan puolesta
Afryn kehityspäällikkö Sami Niemi valmistui diplomi-insinööriksi Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1997. Hän pureutui jo tuolloin betonitekniikkaan ja korjausrakentamiseen.
Betoniteollisuus ry on palkinnut diplomi-insinööri Sami Niemen Vuoden Betonilähettiläs 2026 -tunnustuspalkinnolla.
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