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Kategoriat Rakentaminen Kiertotalous Rakennustuote Uutiset

Betonilähettiläs puhuu laadun, kiertotalouden ja kosteudenhallinnan puolesta

Afryn kehityspäällikkö Sami Niemi valmistui diplomi-insinööriksi Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1997. Hän pureutui jo tuolloin betonitekniikkaan ja korjausrakentamiseen.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 31. elokuuta 2026, 8:30
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Kestävä kehitys ja kiertotalous korostavat olemassa olevan hyödyntämisen merkitystä entisestään. On hienoa, että näihin teemoihin on viime vuosina herätty laajasti", sanoo Vuoden Betonilähettiläs palkinnon saanut Sami Niemi. (Kuva: Betoniteollisuus ry)

Betoniteollisuus ry on palkinnut diplomi-insinööri Sami Niemen Vuoden Betonilähettiläs 2026 -tunnustuspalkinnolla.

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