A-Insinöörien arkkitehtisuunnittelulle uusi johtaja Tuomas Seppänen on työskennellyt johtavana arkkitehtina A-Insinöörien One Architects -toimistossa.

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Arkkitehti Tuomas Seppänen on nimitetty A-Insinöörien arkkitehtisuunnittelun toimialan eli One Architectsin toimialajohtajaksi syyskuun alussa. Samalla organisaatio uudistuu tukemaan päivitettyä strategiaa.

Johtavana arkkitehtina One Architects -toimistossa ja sitä ennen B&M:ssa työskennellyt Seppänen tunnetaan erityisesti hankekehityksen ja kaupunkisuunnittelun osaajana. Toimialan aikaisempi johtaja Jaakob Solla jatkaa omasta pyynnöstään senior architect -roolissa ja keskittyy myyntiin ja pääsuunnittelijan tehtäviin.

”Olemme uudistamassa Onen strategiaa, joka perustuu toimiston vahvuuksiin ja kehitämme niitä vastaamaan näkymää tulevaan. Olen erittäin tyytyväinen yhdessä valittuun suuntaan sekä sen toteuttamiseen ryhtyvään tiimiin”, toimitusjohtaja Kari Kauniskangas sanoo.

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Seppänen painottaa, että monialaisuus sekä kyky keskustella ja ymmärtää asiakkaiden tavoitteita laajasti ovat toimiston suurimpia vahvuuksia.

”Meillä on erinomaiset eväät tarttua avautuviin mahdollisuuksiin ja luoda ratkaisuja, jotka vastaavat kaikkein vaativimpienkin hankkeiden tarpeisiin.”

One Architects tarjoaa palveluja jatkossa neljässä yksikössä: Public, Living, Industry ja Urban & Special Projects. Public-yksikön johtajana toimii johtava arkkitehti Nina Väistö, Living-yksikön johdossa johtava arkkitehti J-P Lehtinen ja Industry-yksikön johdossa johtava arkkitehti Juha Lehtonen.

Kokenut arkkitehtialan johtaja, arkkitehti Safa Sami Horto aloittaa 1.9.2026 One Architectsissa ja ottaa vetovastuulleen Urban & Special Projects -yksikön. Hän on ollut rakentamassa ja johtamassa muun muassa Arco Architecture Companyn kasvua ja työskennellyt viimeksi Lundén Architecture Companyn kehitysjohtajana.

”Sami on loistava arkkitehti ja poikkeuksellisen vahva kiinteistökehityksen sekä vaativien hankkeiden asiantuntija – kiinteistökehittämisen velho. Hänellä on kyky viedä eteenpäin monimutkaisia kokonaisuuksia ja saada aikaan asioita, jotka monessa tilanteessa jäisivät toteutumatta”, Tuomas Seppänen kiittelee.

Monialainen, rakennetun ympäristön kohteet julkisista ja kaupallisista hankkeista asumiseen ja teollisuuteen tunteva One Architects kuuluu suunnittelukonserni A-Insinööreihin. One Architects syntyi vuonna 2024, kun Arkkitehtuuritoimisto B&M, AW2 arkkitehdit ja Arkkitehtitoimisto Konkret yhdistyivät yhdeksi yritykseksi.