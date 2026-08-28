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Kategoriat Korjausrakentaminen Asunnot Uutiset

Remonttipartiolle miljoonaurakat Espoosta – märkätilat ja talotekniikka uusiksi lähes 300 asuntoon

Urakoiden yhteisarvo on noin 13 miljoonaa euroa ja niiden on määrä valmistua vuoden 2027 loppuun mennessä.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 28. elokuuta 2026, 11:31
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Toinen remonttikohteista toteutetaan kvr-urakkana ja toinen perinteisenä kokonaisurakkana. (Kuva: Remonttipartio)

Remonttipartio aloittaa mittavat märkätila- ja talotekniikkaurakat Espoon Perkkaalla. Kohteena on 1960- ja 1970-lukujen taitteessa rakennettu kerrostaloelementtilähiö , jonka asuintalot ovat tulleet saneerausikään.

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