Remonttipartiolle miljoonaurakat Espoosta – märkätilat ja talotekniikka uusiksi lähes 300 asuntoon
Urakoiden yhteisarvo on noin 13 miljoonaa euroa ja niiden on määrä valmistua vuoden 2027 loppuun mennessä.
Remonttipartio aloittaa mittavat märkätila- ja talotekniikkaurakat Espoon Perkkaalla. Kohteena on 1960- ja 1970-lukujen taitteessa rakennettu kerrostaloelementtilähiö , jonka asuintalot ovat tulleet saneerausikään.
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