Uusi pistoraide Rantaradalta voisi syöttää alueelle työvoimaa ja vähentää maantiekuljetusten tarvetta.

Inkoon syväsatama ja siihen liittyvä Joddbölen alue on voimakkaassa kehitysvaiheessa ja alueelle sijoittuu tulevaisuudessa sekä korkeateknologista teollisuutta ja edistynyttä logistiikkatoimintaa. Uusi pistoraide Rantaradalta voisi syöttää alueelle työvoimaa ja vähentää maantiekuljetusten tarvetta.

Energiatoimija Fortumilla on merkittävää maanomistusta Inkoon Joddbölen alueella sekä pitkä ja menestyksekäs teollinen historia alueella toimimisessa. Suljetun hiilivoimalaitoksen viimeinen savupiippu räjäytettiin viime vuoden marraskuussa. Hiilivoimalaitos, joka pitkään oli merkittävä osa sataman siluettia, ehti toimia alueella yli 40 vuottaa ja oli tärkeä työnantaja Inkoossa.

Nyt Fortum suunnittelee alueelle uutta teollisuuskäyttöä palvelinkeskuksen ja bioterminaalin muodossa. Fortumin suunnitelmat sisältävät kymmeniä tuhansia neliöitä uusia rakennuksia sekä toimintaa, jotka voivat pitkällä aikavälillä synnyttää alueelle 300-500 pysyvää uutta työpaikkaa. Rakennusaikana työllistämisvaikutus olisi huomattavasti tätäkin suurempi.

Uusia palvelinkeskuksia?

Joddbölen alue on usean asiantuntija-arvion mukaan yksi Suomen ja jopa maailman parhaista sijoituspaikoista esimerkiksi isolle palvelinkeskukselle ja sen tarvitsemille tukitoiminnoille. Alueella on olemassa vahva sähkö- ja jäähdytysinfrastruktuuri, joka hyödyntää merivettä. Sen lisäksi alueelle on alle tunnin matka Helsinki-Vantaan lentoasemalta ja pääkaupunkiseudulta.

”Kunta pitää tätä luonnollisesti fantastisena mahdollisuutena Inkoolle ja koko seudulle. Uskomme ja toivomme, että suunnitelmista tulee totta”, Inkoon kunnanjohtaja Robert Nyman sanoo.

”Joddböle tarjoaa erinomaiset puitteet elinkeinoelämälle. Hiljattain hyväksyttyyn maakuntakaavaan sisältyy myös pistoraide Joddbölen alueelle. Olisi hyvä, jos vastuulliset viranomaiset tarkastelisivat alueelle johtavan pistoraiteen mahdollisuuksia ja hyötyjä”, Inkoon kunnanhallituksen puheenjohtaja Henrik Wickström sanoo.

Uusia terminaaleja ja laitureita

Fortum ei ole ainoa toimija, jolla on suunnitelmia alueelle. Energiayhtiö St1 on suunnitellut rakentavansa uuden terminaalin ja laiturin Joddbölen satama- ja teollisuusalueelle. Toiminta kattaa sataman terminaalitoiminnot (laivojen purku) sekä kemikaalien varastointi- ja terminaalitoiminnot.

Inkoo Shipping pyörittää yhtä maan parhaalla paikalla sijaitsevaa satamaa. Yksityisomistuksessa oleva irtolastisatama on laajentanut toimintaansa viime vuosien aikana ja suunnitelmien mukaan tämä kehitys jatkuu.

”Inkoon satamaan johtava raide tarjoaisi uusia mahdollisuuksia. Satama voisi tarjota palveluita kauempana sijaitseville asiakkaille, jotka eivät tällä hetkellä näe Inkoon satamaa vaihtoehtona. 13 metrin syvyinen väylä, isot alueet laajentumiseen, erinomainen sijainti Etelä-Suomessa, läheisyys pääkaupunkiseutuun sekä raideyhteys mahdollistavat sataman toiminnan merkittävän laajentamisen pitkällä tähtäimellä”, Inkoo Shippingin toimitusjohtaja Thomas Bergman sanoo.

” Sataman kasvaessa, myös toiminnat sataman lähialueilla kasvavat. Tämä tuo lisää työpaikkoja ja muita etuja seudulle ja Inkoon kunnalle.”

Pistoraide on Uudenmaan maakuntakaavassa ja lähitulevaisuudessa odotettavasti hyväksyttävässä manneralueen yleiskaavaesityksessä merkitty ohjeellisena linjauksena.