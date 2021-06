Työsuojeluviranomaiset huolissaan: Panostajat viivyttelevät uusintaluvan hakemisessa

Lupansa siirtymäsäännöksen vuoksi syyskuun alussa menettämässä olevat panostajat viivyttelevät nyt liikaa pätevyyskirjansa uusimisessa, sanoo ylitarkastaja Jarmo Lumme työsuojelun vastuualueelta Länsi- Ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta.

”Kertauskursseille ei ole ollut sellaista kysyntää, minkä siirtymäsäännöksen olettaisi aiheuttavan. Tällä hetkellä ilmoitetuilla kursseilla ei pystytä kouluttamaan kaikkia niitä panostajia, joiden on uusittava lupansa. Jos kursseille siis aiotaan hakeutua viime hetkillä, eivät kaikki halukkaat mahdu mukaan ja lupa voi päästä vanhenemaan”, hän kertoo tiedotteessa.

Kouluttajien on hänen mukaansa vaikea varautua ja vastata nopeasti mahdollisen kysynnän voimakkaaseen lisääntymiseen kesän aikana.

Lisäksi työsuojelun vastuualueella on tiedotteen mukaan huomattu, että kertauskurssin jo käyneet panostajat eivät ole vielä hakeneet uusintalupaa.

Hakemus voidaan käsitellä uutena hakemuksena

Jarmo Lumme patistelee panostajia, että nyt on aika pistää vireille hakemus luvan uusimisesta ja voimassa olevien pätevyyskirjojen vaihtamisesta uusiin pätevyyskirjoihin.

”Jos pätevyyskirjan uusintahakemusta ei panna vireille ajoissa ja kertauskurssia ei suoriteta nykyisen pätevyyskirjan voimassaoloaikana ennen 1.9.2021, hakija voi panostajalain mukaan saada uuden pätevyyskirjan vain siten, että hän esittää todistuksen suoritetusta kertauskurssista ja panostajan kuulustelusta.”

Tällöin hakemus siis käsitellään kokonaan uutena hakemuksena. Hakijalla ei ole oikeutta tehdä räjäytys- ja louhintatöitä ennen kuin lupa on myönnetty.

Luvan uusimisväli on lyhentynyt

Nykyisen panostajalain mukaan panostajan pätevyyskirjan voimassaoloaikaa voidaan jatkaa viidellä vuodella sen voimassaoloaikana tehdystä hakemuksesta.

Voimassaolon jatkamisen edellytyksenä on kertauskurssin suorittaminen. Luvan uusimisväliä on lyhennetty huomattavasti, kun aikaisemmin pätevyyskirja piti uusia kymmenen vuoden välein.

Jos pätevyyskirjan uusiminen on pantu vireille viimeistään 1.9.2021 ja uusimisen edellytyksenä oleva kertauskurssi on suoritettu, panostaja voi jatkaa nykyisen pätevyyskirjan mukaista työtä siihen saakka, kunnes lupaviranomainen on ratkaissut asian.