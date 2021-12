Hartela voitti 20000 kerrosneliön tontinluovutuskilpailun – alueelle tulee kuntorata, intervalliportaat, leikkipuisto metsäseikkailu-teemalla, sadepuutarhoja

Myyrmäen urheilupuiston läheisyyteen rakennetaan vuoden 2028 loppuun mennessä lähes 30000 kerrosneliömetriä, joista Hartelan osuus on kaksi kolmannesta. Sporttikortteliin tulee yhteensä lähes 450 asuntoa. Hanke toteutetaan niin sanotulla kumppanuuskaavoituksella, jossa kaupunki ja rakennusliike yhdessä suunnittelevat ja kaavoittavat tontille parhaan mahdollisen ratkaisun.

Hartelan voittanut konsepti luo asuinalueen, jossa kaikki mahdolliset elementit niin rakennuksissa kuin niiden ympäristössäkin tukevat aktiivista elämäntapaa.

”Rakennuksiin tulee esimerkiksi tilavat liikuntavälinevarastot. Houkutteleviin rappukäytäviin tulee laskurit, joiden avulla kannustetaan valitsemaan portaat hissin sijaan. Asuntoihin varataan paikka kuivauskaapille ja väljillä parvekkeilla on tilaa vaikka juoksumatolle tai kuntopyörälle”, kilpailuvaihetta vetänyt hankekehityspäällikkö Emma Sallinen Hartelasta kertoo tiedotteessa.

Myös ulkotilat kutsuvat eri tavoin eri-ikäisiä liikkumaan: Sykkeeseen rakennetaan esimerkiksi 400 metrin kuntorata, ajanottojärjestelmällä varustetut intervalliportaat sekä metsäseikkailu-teemainen leikkipuisto. Polkupyörille on yli 1000 paikkaa, autoille noin 200.

Energisyys säteilee ympäristöön

Kilpailuun osallistui kahdeksan työtä. Arviointiryhmän puheenjohtaja, Vantaan kaupunkisuunnittelujohtaja Tarja Laine kertoi Hartelan ehdotuksen nousseen tuomariston keskustelussa esiin tasapainoisena kokonaisratkaisuna, jonka nähtiin säteilevän ympäristöönsä positiivista tulevaisuuden energiaa.

”Myyrmäki on osin rosoinenkin, mutta erittäin elinvoimainen kaupunginosa. Näimme, että Sykkeen innostava toteutus toisi alueelle paljon hyvän kaupunkiympäristön aineksia, laatua ja viihtyisyyttä”, Laine luonnehtii.

Myös Emma Sallinen ajattelee Sykkeen täydentävän hienosti alueen nykyistä tarjontaa.

”Myyrmäki on kuin hiomaton timantti, alueella on jo valmiiksi kattavasti palveluita ja se muodostaa erinomaisen pohjan kaupunkiympäristön eteenpäin viemiselle. Uskomme Myyrmäkeen ja siihen, että Syke tuo urheilupuiston ympäristöön paitsi energiaa, myös synergiaa”, Sallinen sanoo.

Sadepuutarhoja ja dynaamisia istutuksia

Toiminnallisten aspektien lisäksi viherrakentaminen on tärkeässä roolissa. Esimerkiksi hulevedet ohjataan imeytysalueina toimiviin vehreisiin sadepuutarhoihin, joihin on valittu kosteudenkestäviä kasveja. Kohteessa on pyritty toteuttamaan lähiluontoa mahdollisimman aidosti.

”Dynaamiset istutukset toimivat luontaisen kasviyhdyskunnan tapaan ja viilentäville viherkatoille istutetaan luonnontilaista joutomaata imitoivia ruderaatteja, jotka ovat hyönteisille ja perhosille hyviä elinympäristöjä. Maanvaraiseen pihaan kasvaa aikanaan suuria puita”, kuvailee maisema-arkkitehti Sirja Heinonen Maisema-arkkitehtitoimisto Kokomasta.

Kestävää, energiatehokasta asumista

Sykkeelle on arkkitehtonisesti haluttu luoda oma vahva identiteetti, joka kestää aikaa ja istuu hyvin ympäristöönsä. Vaihtelevien kattomuotojen ja maanläheisten rakennusmateriaalien ansiosta kokonaisuus on sopivan rento ja ihmisläheinen.

”Erityisesti puun ja tiilen monipuolinen käyttö tuovat Brooklyn-henkisesti kohteen ilmeeseen karheutta ja pientä rosoisuutta”, sanoo kohteen pääsuunnittelija, arkkitehti Juha Mäki-Jyllilä JKMM Arkkitehdeistä.

Sporttikorttelin energiaratkaisu on syntynyt multioptimointiprosessin tuloksena, tavoitteena ympäristöystävällisyys ja energiatehokkuus. Koko mahdollista keinopalettia on pyritty käyttämään, jotta kohde olisi mahdollisimman ilmastoystävällinen.

”On lähdetty aivan perusasioista: asunnot on esimerkiksi suunnattu niin että auringonvalo hyödynnetään täysimääräisesti. Aurinkopaneeleilla tuotetaan osa kohteen käyttämästä energiasta. Lämmön talteenotolla huolehditaan siitä, ettei hukkalämpöä synny”, Mäki-Jyllilä kertoo.