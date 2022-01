Tampere suunnittelee lähes 30 miljoonan euron kouluhanketta Pohjois-Hervantaan – vanha koulu aiotaan purkaa

Pohjois-Hervannassa sijaitseva Ahvenisjärven nykyinen, vuonna 1975 rakennettu koulurakennus on perusparannuksen tarpeessa. Tarveselvitysvaiheessa on kartoitettu etenemisvaihtoehdot. Tarveselvityksessä esitetään koulun purkamista ja sen korvaamista uudisrakennuksella.

Alueella on vireillä asemakaavamuutos. Tarveselvitys on tehty yhteistyössä ja samanaikaisesti asemakaavamuutoksen kanssa. Arvion mukaan asemakaavan vahvistuminen ratkeaa loppukeväällä 2022. Valmisteilla olevassa asemakaavassa varaudutaan myös uuden päiväkotiyksikön rakentamiseen koulun yhteyteen.

Esiselvitysten perusteella tehtyjen laskelmien mukaan uuden rakennuksen kustannusarvio on 28 150 000 euroa. Suunnitelman mukaan Ahvenisjärven kouluun hankitaan myös taidetta, joka toteutetaan osana rakennushanketta. Taideinvestoinnin summaksi on tarveselvityksessä esitetty 185 000 euroa. Siten kokonaisinvestointi on 28 335 000 euroa.

Rakennustyöt on suunniteltu toteutettaviksi joulukuun 2023 – lokakuun 2025 aikana, jolloin uudisrakennus otettaisiin käyttöön tammikuussa 2026.

Uusi koulu on kooltaan selvästi isompi kuin nykyinen. Uusi koulu mitoitetaan 1100 oppilaalle (esiopetus, vuosiluokat 1–9). Ahvenisjärven nykyisessä koulussa on noin 640 oppilasta vuosiluokilla 1–9, noin 52 esiopetuksen oppilasta sekä kaksi suun terveydenhuollon vastaanottotilaa. Suunnitelman mukaan koulun toiminta siirtyy rakennustöiden ajaksi väistötiloihin.

Uudesta koulusta suunnitellaan tehokas ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen kokonaisuus. Suunnittelussa huomioidaan mahdollisen tulevan päiväkodin reunaehdot ja tilatarpeet. Rakennukseen on suunniteltu 3–4 kerrosta. Suunnittelussa noudatetaan vireillä olevan asemakaavan määräyksiä. Rakenteiden, rakennusosien ja teknisten järjestelmien valinnoissa huomioidaan koko rakennuksen elinkaaren aikainen energiankulutus ja käyttökustannukset.

Tontin koko on noin 28 800 neliömetriä. Myöhemmin mahdollisesti toteutettava 160 lapsen päiväkodin laajennusosa pihoineen sijoittuisi tontin luoteiskulmaan.