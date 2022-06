Betolar sai uuden patentin – viisi muuta patenttihakemusta vetämässä

Yhtiö arvioi, että tulevaisuudessa sideaine voidaan hyödyntää kaupallisesti. Siten se muodostaa arvoa jätemateriaalille, joka nykyisellään aiheuttaa kustannuksia.

Betolarin kehittämässä ja patentoimassa menetelmässä lämpökäsitellään bioliuotusprosessissa muodostuvaa jätemateriaalia ja aikaansaadaan sen muuttuminen reaktiiviseksi aineeksi, jolla on sideainepotentiaali. Siitä voidaan yksinkertaisella käsittelyllä valmistaa lujittuvaa sideainetta, jonka avulla voidaan kovettaa ja stabiloida loppusijoitettavaa jätemateriaalia.

”Keksintömme koskee menetelmää, jolla jätevesiä, lietteitä ja sakkoja voidaan käsitellä ja hyödyntää niitä muun muassa kaivosalueella. Jätemateriaaleja, kuten kipsisakkaa, voidaan hyödyntää myös muissa rakennusteknisissä sovellutuksissa, millä on myöhemmässä vaiheessa arvoa Betolarin liiketoiminnalle”, Betolarin innovaatiojohtaja Juha Leppänen kertoo tiedotteessa.

Ratkaisun etuna on, että jätevesien käsittelyssä muodostuvat jakeet ja sakat saadaan kovetettua yksinkertaisesti ja kustannustehokkaasti. Kovetetut materiaalit voidaan loppusijoittaa kasoihin ja aumoihin. Tällaisten maanpäällisten varastojen ja loppusijoituspaikkojen käyttö mahdollistaa tila- ja kustannussäästöjä. Se on ennen kaikkea turvallisempaa ympäristön kannalta.

Nestemäisten ja lietemäisten jätemateriaalien sijoittamisesta altaisiin syntyy kustannuksia altaiden koko elinkaaren ajalta. Varastointi edellyttää mittavia investointeja altaisiin sekä jatkuvaa altaiden kunnon seurantaa ja ylläpitoa. Taloudelliset hyödyt syntyvät altaisiin sitoutuvien investointien ja ylläpitokustannusten vähentymisestä. Lisäksi muualla hyödynnettävälle sideaineelle muodostuu arvoa.

”Kyky tuottaa uusia ratkaisuja sivuvirtojen hyödyntämiselle on olennaista ekosysteemimme toiminnalle. Betolarilla on ikäänsä nähden nopeasti kasvanut patenttisalkku. Olemme saaneet hyväksytyn patentin jo viidelle keksinnöllemme”, Leppänen sanoo. Betolarilla on lisäksi viisi keksintöä prosessissa patentin hyväksymiseksi.