Reposaaren puukoulukorttelin peruskorjaushankkeesta tulee kaavailtua kalliimpi ja aikataulukin venyy

Rakennusten korjauslaajuus on tarkentunut ja rakennuskustannukset ovat kasvaneet palveluverkkotyön valmistumisen jälkeen. Tarvittava lisämääräraha vuosille 2023–2024 on 2,84 miljoonaa euroa. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 4,04 miljoonaa euroa.

Korttelin rakennusten peruskorjausten urakoista saatiin tarjoukset elokuun lopulla. Porin kaupungin tekninen lautakunta käsittelee tarjouksia kokouksessaan 20. syyskuuta.