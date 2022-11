Caverion yrityskaupoilla – nyt haaviin tarttui lukitusfirma Lukko Pro

Caverion ostaa lukitus- ja turvatekniikan ratkaisuihin erikoistuneen Lukko Pro oy:n.

LukkoPro on perustettu vuonna 1976 ja se toimii Oulussa, Raahessa, Ylivieskassa, Kokkolassa, Viitasaarella ja Jyväskylässä.

Yhtiön liiketoiminta on kasvussa ja sillä on vakiintunut asiakaskunta. Liikevaihto oli viime vuonna noin 5,6 miljoonaa euroa. Työntekijöitä on 35.

Caverionin mukaan yrityskauppa vahvistaa sen asemaa erityisesti lukitus- ja kulunvalvontapalveluissa. Lukko Pron kehittämä automatisoitu EasyKey-avainhallintapalvelu täydentää Caverionin digitaalisten palvelujen tarjoomaa.

Yhtiöt eivät julkista kauppahintaa.