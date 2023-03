Premicon kerrostalokohteelle BREEM-sertifikaatti Espoossa- rakentajana Lujatalo

Espoon Finnooseen rakennettu vuokratalokohde Espoon Zeniitti on saanut toteutusvaiheen BREEAM-sertifikaatin, jonka arvosanaksi on kirjattu ”Very Good”.

Kyseessä on ensimmäinen asuinkerrostalo Suomessa, joka on sertifioitu Premicon luomalla BREEAM New Construction -ohjelmalla. Kyseinen asuinkerrostalokiinteistöjen rakennuttamisohje on ensimmäinen laatuaan Suomessa.