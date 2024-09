Kahdeksan kerroksen purku-urakalle ei ollut vaihtoehtoa – korjausaste olisi ollut yli 90 prosenttia

Kuuntele juttu

Murskaava purkukoura rouhii Turun Aninkaistenkadulla korkean toimistorakennuksen julkisivua. Purun yhteydessä rakenteiden päälle roiskutetaan vettä. Kaupungin vilkkaan pääkadun varrella tehtävät purkutyöt vaativat jatkuvaa tarkkailua ja ohiajava liikenne on ohjattu muutamalle kaistalle, joiden nopeusrajoitus on pudotettu 30 kilometriin tunnissa.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän omistama toimistorakennus on ollut pitkään käyttämättä, ja se olisi vaatinut niin kalliin peruskorjauksen, ettei purkamiselle ollut järkevää vaihtoehtoa. Nyt se puretaan kellaria myöten.

Verovirastonkin käytössä olleen ja puupaaluille perustetun rakennuksen purkutyöt valmistuvat joulukuuhun mennessä, ja sen jälkeen alkavat uuden rakennuksen paalutustyöt. Talo on ollut aiemmin myös asuinkäytössä.

”Vuodesta 2017 rakennus on ollut pääosin tyhjänä tai vajaakäytössä. Korjausaste olisi ollut yli 90 prosenttia, jos olisimme lähteneet peruskorjaushankkeeseen. Esimerkiksi lattia oli vajonnut keskeltä 29 senttiä. Valtava peruskorjaus olisi ollut hukkainvestointi, koska pelkästään tasoitus olisi ollut niin massiivinen. Samalla myös muuntojoustavuus olisi hävinnyt, koska lattioita olisi ollut niin monessa eri tasossa”, seurakuntayhtymän kiinteistöjohtaja Kalle Luoma kertoo.

Keskeisellä paikalla oleva tontti ja tuleva rakennus pysyvät edelleen seurakuntayhtymän omistuksessa. Suunnittelu lähti liikkeelle muutama vuosi sitten arkkitehtien kutsukilpailun kautta.

Purkava täydennysrakentaminen Seurakuntayhtymän toimitalo Eerikinkadun ja Aninkaistenkadun risteyksessä sijaitseva kolmiosainen rakennus rakennettiin vuosina 1955–1957, ja sen suunnitteli arkkitehti Erik Lindroos.

Rakennus alkoi painua puutteellisten pohjanvahvistustöiden seurauksena pian valmistumisensa jälkeen. 1990-luvulla paalutustöiden tärinä vaurioitti rakennusta lisää.

Painuminen on jatkunut edelleen, ja purkamishetkellä talon keskikohta on painunut yli 29 senttiä.

Kilpailun voitti arkkitehtitoimisto Sarc + Sigge. Ensimmäiseen kerrokseen on suunniteltu liiketiloja, ja pääsääntöisesti loput kuusi kerrosta ovat asuintiloja. Parvekkeet sijoittuvat sisäpihan puoleen melulta suojaan. Ylimpään kahdeksanteen kerrokseen sijoittuu sauna- ja muita yhteistiloja sekä talotekniikan tarvitsemat tilat.

”Yleisilmeeltään uusi rakennus on tiiliverhottu tummempi rasterimainen peilikuva vieressä olevasta vaaleammasta rakennuksesta. Uuden rakennuksen pinnat ovat hieman samanmoisia kuin aiemminkin ja esimerkiksi katto on hapetettua kuparia. Sisäpihan puolella pihakansi avataan ja sen alle tehdään autohalli. Pihakannen päälle sijoitetaan lasten leikkialueita ja esimerkiksi jätehuolto”, hankkeen pääsuunnittelija Pekka Mäki arkkitehtitoimisto Sarc + Siggestä kertoo.

Hankkeen budjetti on noin 19,5 miljoonaa euroa, ja se pitää sisällään purkutyöt sekä pihakannen kustannukset. Tarjouksia seurakuntayhtymä sai runsaasti, ja suhdannetilanne vaikutti kustannuksiin alentavasti. Kilpailutilanne oli kova.

Tilaaja haki kilpailussa kaupunkikuvallisesti sopivaa ratkaisua ja niin ympäristöystävällistä vaihtoehtoa kuin oli mahdollista ilman maalämpöä kaukolämpöön liittymällä. Hankkeessa on käytössä Rakennustiedon ympäristöluokitus kolmella tähdellä.

”Ykköskerroksen pitää taittua moneen, eli muuntojoustavuus on tärkeää. Asuntojakauma on myös monipuolinen, eikä tänne tehdä esimerkiksi vain pieniä yksiöitä tai kaksioita”, Mäki kertoo.

Hankkeen toteutusmuoto on projektinjohtourakka, koska tilaaja halusi antaa urakkakilpailutusaineiston toteutussuunnittelun urakoitsijan käsiin. Lisäksi purku-urakka haluttiin sisällyttää samaan projektiin, koska kun purku etenee kohti kellaria, uusien perustusten rakentaminen, tukeminen ja kellarin purku pitää sopeuttaa Aninkaistenkadun liikenteeseen.

”Siinä on paljon yhteensovittamista, ja tämä poikii myös suunnitteluun, joten se oli viisainta tehdä näin. Referensseinä meillä oli minimivaatimuksena kokemus purkavasta täydennysrakentamisesta kaupungin keskusta-alueilla. Tiesimme paikan olevan haastava sekä teknisesti että liikenteenkin kannalta”, Luoma kertoo.

Hankkeen PJ-urakoitsijaksi valittiin kilpailutuksen jälkeen Rakennusliike Lapti. Sopimuksessa maksuperuste on sellainen, että hankkeen riskejä on huomioitu ja niitä on jaettu. Tilaajakin kantaa kustannus- ja yllätysriskiä.

”Hankkeen laskennassa haastavinta oli tuenta, sekä toteutuksessa että kustannuksissa. Purkuaika on onneksi pitkä, liki puoli vuotta, ja nyt kun työt on saatu käyntiin ja sisältä haitta-ainepurut tehtyä ja runkoa purettua, meillä on hyvin suunnitteluaikaa”, Laptin työpäällikkö Niklas Niemelä sanoo.

Osa tuennasta on jo suunniteltu ja nyt odotetaan, että työt etenevät katutasoon saakka. Sen jälkeen koko Aninkaistenkadun suuntainen sivu tuetaan ponttiseinillä ennen kellarinpurkua.

”Katselmointeja on tehty runsaasti, ja olemme kiinnittäneet huomiota tiedottamiseen ennen kuin mitään on alettu tehdä. Vaara-alueet on katselmoitu asuntokohtaisesti. Tärinämittareita on ympäröivissä kiinteistöissä. Seuraamme myös purettavaa rakennusta, ettei se lähde vajoamaan enempää tai kallistu lisää.”

Niemelä huomauttaa, että ylipäätään Aurajoen lähellä rakentamisessa on otettava huomioon jokialueen vaikutus ja sen ymmärtäminen kuuluu paikallisosaamiseen. Kaupungin kalliossa on suuri notkelma joen ympäristössä.

Työmaan vastaavan mestarin Tero Lapin varsinainen vastuu alkaa, kun maarakennustyöt alkavat, vaikka paikalla ollaankin päivittäin. Sitä ennen vastuussa on purku-urakoitsija Totaalipurku.

”Laatua, painumia hallitaan mittausten avulla. Se on laadullista hallintaa, ja sitä joudutaan tekemään, koska voi tapahtua yllättäviä asioita”, Lappi kertoo.

Tilaajan näkökulmasta laatua seurataan päivittäin, eritoten kun seurakunnan toimitilat ovat viereisessä rakennuksessa ja sisäpiha on yhteinen.

”Urakoitsija kertoo viikkotiedotteessa, mitä seuraavalla viikolla tapahtuu. Lisäksi taloomme on asennettu paine-eromittarit ja olemme säätäneet talon ylipaineiseksi. Näin rakennuksen ilmavuodot tapahtuvat sisältä ulospäin eikä purkutyöstä mahdollisesti aiheutuva pöly kulkeudu sisätiloihin. Näin voimme varmistaa terveelliset ja turvalliset työtilat”, Luoma kertoo.

Työmaan työturvallisuus on ulottunut sekä työmaan ulko- että sisäpuolelle. Ennen urakan alkua pidettiin esittelytilaisuudet ympäröiville kiinteistöille ja kerrottiin, miten esimerkiksi pölynhallinta toteutetaan.

”Halusimme tulla heille tutuksi, jotta meille on helpompi soittaa, jos jotain kysyttävää tulisi. Tiedottaminen on ollut isossa roolissa.”

Työmaalla liikennejärjestelyt ovat suuressa roolissa. Kaupungin kanssa on sovittu kadun vuokrauksesta, ja työmaan käytössä on kaksi kaistaa. Työmaata ympäröi korkea, massiivinen betonielementeistä tehty työmaa-aita.

”Liikennejärjestelyillä oli suuri muutos kaupungin liikenteeseen, mutta se oli edellytys, että ylipäätään pääsemme töihin. Käytännössä työmaalla on sitten kasteltu purettavia rakenteita. Koneen puomin päässä on jatkuva kastelu päällä siellä, missä pöly syntyy. Se on ollut vaikein asia saada hallintaan”, Lappi kertoo.

Työmaa ei ole uudisrakentamisen osalta vielä käynnistynyt, mutta suunnittelun aikana on jo tehty rakentamista helpottavia innovaatioita. Logistiikkajärjestelyitä on pitänyt miettiä tiiviin kaupunkirakenteen keskellä uudella tavalla ja lisäksi vesikatolle on mietitty lohkoajattelua elementoinnin avulla, mikä sekin helpottaa logistiikkaa.