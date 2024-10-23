Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Uutiset Kiinteistöt Korjausrakentaminen Projektit Rakentaminen Työelämä

Signe-toimitalon ahtaalla tontilla lufferit halkovat Helsingin taivasta -”Nämä ovat isoimmat, mitä on ylipäätään olemassa”

Maailmallakin harvinaiset puristuspuominosturit eli lufferit löysivät paikkansa Helsingin keskustan työmaalla Spondan kohteessa. Harvinaisen ahtaalla tontilla ylös-alas kääntyvät puomit tarjoavat kiistattomia etuja perinteisiin torninostureihin verrattuna. Nyt työmaan logistiikkakin pystyy toimimaan moitteetta ja ajallaan.

Kirjoittaja Heikki Heikkonen
Kirjoitettu 23. lokakuuta 2024, 8:30
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Signe-toimitalon ahtaalla tontilla lufferit halkovat Helsingin taivasta -”Nämä ovat isoimmat, mitä on ylipäätään olemassa”
Spondan Signe-kiinteistön työmaa Mannerheimintiellä Helsingissä kuvattuna ravintola Kupolin parvekkeelta. Kohteen pääurakoitsijana toimii Jatke. Kuva: Esko Jämsä

Helsingin siluetissa erottuvat nosturit ovat varsin tavanomainen näky, mikä kertoo kaupungin laajentumisesta ja uusiutumisesta. Keskustan alueella Mannerheimintien liepeillä liikkuvilla saattaa näky kuitenkin poiketa totutusta: nosturien puomit eivät liiku ainoastaan akselinsa ympäri vaan myös ylös- ja alaspäin.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tilaa printtinä, diginä, yksin tai ryhmässä

Valitse teille sopivin tapa pysyä tiedon tasalla.

Tutustu Rakennuslehteen digininä: 1 kk / 0 €.

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia, ole hyvä!

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Signe-toimitalon ahtaalla tontilla lufferit halkovat Helsingin taivasta -”Nämä ovat isoimmat, mitä on ylipäätään olemassa””

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset