Signe-toimitalon ahtaalla tontilla lufferit halkovat Helsingin taivasta -”Nämä ovat isoimmat, mitä on ylipäätään olemassa” Maailmallakin harvinaiset puristuspuominosturit eli lufferit löysivät paikkansa Helsingin keskustan työmaalla Spondan kohteessa. Harvinaisen ahtaalla tontilla ylös-alas kääntyvät puomit tarjoavat kiistattomia etuja perinteisiin torninostureihin verrattuna. Nyt työmaan logistiikkakin pystyy toimimaan moitteetta ja ajallaan.

Helsingin siluetissa erottuvat nosturit ovat varsin tavanomainen näky, mikä kertoo kaupungin laajentumisesta ja uusiutumisesta. Keskustan alueella Mannerheimintien liepeillä liikkuvilla saattaa näky kuitenkin poiketa totutusta: nosturien puomit eivät liiku ainoastaan akselinsa ympäri vaan myös ylös- ja alaspäin.