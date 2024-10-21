Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tampereelle viritellään jo toista tornihotellia – asialla Sokotel, kaupunki ja työeläkeyhtiö Elo

Alustavien arvioiden mukaan rakentaminen voisi käynnistyä vuonna 2027.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 21. lokakuuta 2024, 9:27
Tampereella voi vuosikymmenen lopulla olla kaksi tornihotellia, mikäli Sokotelin suunnitelmat nytkähtävät eteenpäin. (Kuva: Sokotel)

S-ryhmän hotelliyhtiö Sokotel suunnittelee Tampereen ydinkeskustassa olevan tornihotellin laajennusta. Uusi hotelli tulisi syksyllä 2014 avatun tornin viereen ja siihen yhdistyisivät vanhat veturitallit.

