Tampereelle viritellään jo toista tornihotellia – asialla Sokotel, kaupunki ja työeläkeyhtiö Elo
Alustavien arvioiden mukaan rakentaminen voisi käynnistyä vuonna 2027.
S-ryhmän hotelliyhtiö Sokotel suunnittelee Tampereen ydinkeskustassa olevan tornihotellin laajennusta. Uusi hotelli tulisi syksyllä 2014 avatun tornin viereen ja siihen yhdistyisivät vanhat veturitallit.
