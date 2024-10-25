Turun raitiotien arkeologiset koekaivaukset alkavat
Suunnitteilla oleva raitiotie kulkee läpi alueen, jossa on Suomen vanhinta kaupunkiasutusta.
Arkeologiset koekaivaukset Turun raitiotien reitin varrella alkavat 4.11. Raitiotien toteutussuunnittelun aikana tehdään koekaivauksia, koska alue on yksi Suomen merkittävimmistä arkeologisista kohteista.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tilaa printtinä, diginä, yksin tai ryhmässä
Valitse teille sopivin tapa pysyä tiedon tasalla.
Tutustu Rakennuslehteen digininä: 1 kk / 0 €.
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia, ole hyvä!
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Turun raitiotien arkeologiset koekaivaukset alkavat”