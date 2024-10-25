Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Turun raitiotien arkeologiset koekaivaukset alkavat

Suunnitteilla oleva raitiotie kulkee läpi alueen, jossa on Suomen vanhinta kaupunkiasutusta.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 25. lokakuuta 2024, 11:32
Turun raitiovaunujen väritys olisi todennäköisesti keltainen kaupungin bussien tavoin. Kuvassa keltaiseksi maalattu Transtechin raitiovaunu. Kuva: Vesa-Matti Väärä. Kuva: Vesa-Matti Väärä

Arkeologiset koekaivaukset Turun raitiotien reitin varrella alkavat 4.11. Raitiotien toteutussuunnittelun aikana tehdään koekaivauksia, koska alue on yksi Suomen merkittävimmistä arkeologisista kohteista.

