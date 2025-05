Harjun stadionin remontti käynnistyy Jyväskylässä – perinteikäs rakennus täyttää pian 100 vuotta Stadionin satavuotisjuhlaa juhlitaan vuonna 2026.

Harjun stadionin peruskorjaus sulkee stadionin liikuntatilat kevääseen 2026 saakka. Stadion täyttää tuolloin satavuotta.

Hankkeen rakennustyöt käynnistyvät marraskuussa purkutöillä, jonka aikana Harjun stadionin katsomorakennus puretaan lähes kokonaan. Nykyisestä katsomorakennuksesta jätetään jäljelle vuonna 2000 rakennettu katsomo-osa.

Kenttäurakka sisältää urheilukentän ja suorituspaikkojen rakentamisen. Se toteutetaan kesällä 2025.

Harjun stadionin pääurakoitsijana toimii Peab. Se toteuttaa hankkeen kokonaisurakkana. Kenttäurakoitsija on Forssan Ympäristöurakointi.

”Peruskorjauksen myötä Harjulle saadaan aikaisempaa monikäyttöisemmät, muunneltavat, esteettömät ja nykyaikaiset tilat käyttöön”, liikuntajohtaja Anna-Leena Sahindal kertoo.

Uuteen katsomorakennukseen tulee 2 664 katsomopaikkaa ja säilytettävästä vanhasta katsomo-osasta 275 katsomopaikkaa. Uudistukset tuovat Harjulle yli 800 uutta katettua paikkaa, mikä nostaa stadionin kokonaiskatsomokapasiteetin lähes 3 000 paikkaan.

Katsomorakennuksen pohjakerrokseen rakennetaan muun muassa pukuhuonetiloja, oheisharjoittelutila, henkilökunnan tiloja, sosiaalitiloja, huollon tiloja sekä kioskitoiminnot. Ylimpään kerrokseen toteutetaan selostamo, liikuntaesteisten katsomopaikat ja muita katsomotiloja sekä hissi.

Hankkeelle on varattu Jyväskylän kaupungin investointiohjelmaan 13 miljoonaa euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Jyväskylän kaupungille liikuntapaikkarakentamisen valtioavustusta Harjun stadionin rakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Hankkeelle myönnetyn avustuksen määrä on 750 000 euroa.