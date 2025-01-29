Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Ideaparkin laajennukseen valittiin urakoitsija

Seinäjoen Ideaparkista on tulossa eräs Suomen suurimmista kauppakeskuksista.

Kirjoittaja Jukka Lyytinen
Kirjoitettu 29. tammikuuta 2025, 13:27
Seinäjoen Ideaparkia laajennetaan.

Seinäjoen Ideapark laajentuu, kun tavaratalo Kärkkäinen avaa kauppakeskukseen suurmyymälänsä keväällä 2026. Teräselementti on allekirjoittanut KVR-urakkasopimuksen mittavan laajennuksen rakentamisesta. Laajennuksella on kokoa yli 15 000 neliömetriä.

