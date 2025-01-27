Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Rakentaminen Työelämä Uutiset

Rakennusalan pk-yritykset kamppailevat töistä tilanteessa, jossa yhdessä kilpailutuksessa voi olla jopa 15 tarjousta -”Kaikki kivet pitää kääntää”

Huono suhdanne on tarkoittanut pk-yrityksissä paitsi muutosneuvotteluita myös uusia oivalluksia, johtamisen hienosäätöä ja henkilöstön jaksamisen tarkkaa seuraamista.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 27. tammikuuta 2025, 11:20
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Rakennusalan pk-yritykset kamppailevat töistä tilanteessa, jossa yhdessä kilpailutuksessa voi olla jopa 15 tarjousta -”Kaikki kivet pitää kääntää”
Aura Rakennuksen TVT:lle urakoiman ensimmäisen talon runko on jo ylhäällä Turussa. Toisenkin talon runkoa on aloitettu. Kuva: Pasi Leino

Huono suhdanne näkyy pk-yrityksissä monella tavalla. Hankkeita on aiempaa vähemmän, mutta kilpailu niistä on entistä tiukempaa. Joutsalaisen Insinöörityö Hentisen yrittäjä ja toimitusjohtaja Ilkka Hentinen sanoo, että yhden hankkeen saaminen vaatii nyt normaalia tiuhempaa kilpailutukseen osallistumista.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tilaa printtinä, diginä, yksin tai ryhmässä

Valitse teille sopivin tapa pysyä tiedon tasalla.

Tutustu Rakennuslehteen digininä: 1 kk / 0 €.

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia, ole hyvä!

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Rakennusalan pk-yritykset kamppailevat töistä tilanteessa, jossa yhdessä kilpailutuksessa voi olla jopa 15 tarjousta -”Kaikki kivet pitää kääntää””

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset