Peabille keittiöurakka Helsingin kaupungilta – arvo 35 miljoonaa Uusi keskuskeittiö hyödyntää muun muassa maalämpöä, aurinkosähköä sekä ruoanvalmistuksessa syntyvää lämpöä. Sähkönkulutuksen arvioidaan puolittuvan nykyisestä.

Peab on tehnyt sopimuksen Helsingin palvelukeskuksen uuden keskuskeittiön rakentamisesta Vantaan Pakkalaan. Sopimuskumppanina on Kiinteistö oy AB Pakkalantie 30 ja hankkeen urakkasumma on 35 miljoonaa euroa.