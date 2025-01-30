”Pikavoittoja emme hae” – Itä-Suomen suurimpien rakentajien joukkoon noussut perheyritys vannoo hallitun kasvun nimeen
Puukerrostaloihin erikoistunut Rakennustoimisto Eero Reijonen on vakiinnuttanut liikevaihtonsa noin 50 miljoonaan euroon.
Joensuun kupeesta, Liperistä, ponnistava perheyritys Rakennustoimisto Eero Reijonen täytti viime vuonna 40 vuotta. Yksi Savo-Karjalan suurimmista rakennusliikkeistä on pystynyt tekemään vahvaa tulosta läpi alan vaikeiden vuosien. Tilikauden 2023 liiketulos oli 1,8 miljoonaa euroa ja viime syksynä päättyneen tuoreimman tilikauden 900 000 euroa voitollinen.
