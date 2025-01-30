Suhdanneasiantuntijat: Rakentaminen toipuu ennustettua hitaammin -”Varsinainen käänne on iso sana”
Rakennusalan kurimus jatkuu, ja vuodesta on tulossa vaikea. Alkaneen vuoden ensimmäiset kuukaudet pysyvät synkkinä, sanovat suhdanneasiantuntijat Raklista ja Foreconista.
”Toipuminen on ollut hitaampaa kuin vuosi sitten arvioitiin”, toteaa rakennusmarkkinoiden seurantaan keskittyvän Foreconin johtava asiantuntija ja toimitusjohtaja Markku Riihimäki.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tilaa printtinä, diginä, yksin tai ryhmässä
Valitse teille sopivin tapa pysyä tiedon tasalla.
Tutustu Rakennuslehteen digininä: 1 kk / 0 €.
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia, ole hyvä!
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Suhdanneasiantuntijat: Rakentaminen toipuu ennustettua hitaammin -”Varsinainen käänne on iso sana””