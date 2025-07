Materiaalitutkija tarttuu nyt betonikonkretiaan – Consolis Parma saa uuden kehityspäällikön Consolis Parma saa huhtikuussa lisäosaamista vastuullisuus- ja ympäristöasioihin. Yhtiön uudeksi kehityspäälliköksi on nimitetty tekniikan tohtori Jenni Kiventerä, jolla on pitkä kokemus materiaalitutkimuksen asiantuntija- ja johtotehtävistä muun muassa Oulun yliopistosta, Betolarilta sekä EIT Rawmaterialsilta.

Siirryt Consolis Parmaan kansainvälisistä ympyröistä ja materiaalitutkimuksesta. Mikä tässä pestissä veti puoleensa?

Consolis Parma tuli tutuksi aiemmassa yhteistyöprojektissa, jossa olin kehittämässä vähähiilisiä ontelolaattoja. Itselläni on vahva halu panostaa nimenomaan vähähiilisiin rakentamisen ratkaisuihin. On hienoa palata rakennusalalle ja päästä hyödyntämään aiemmin kertynyttä monipuolista osaamistani.

Millainen on toimenkuvasi ja millaisia tavoitteita on 2–3 vuoden aikajänteellä?

Consolis Parma on sitoutunut vähentämään päästöjä 5 prosenttia vuosittain. Ympäristövastuun lisäksi yhtiö huomioi toiminnassaan myös sosiaaliset ja taloudelliset vastuullisuustekijät. Keskityn näiden tavoitteiden edistämiseen ja vastuullisuustoimien konkretisoimiseen. Lähivuosien painopisteenä on erityisesti vähähiilisten tuotteiden kehittäminen ja kaupallistaminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Työsarkaan kuuluvat myös kiertotalousratkaisut, resurssiviisaus sekä kestävät hankintaketjut.

Suomi tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Pysytäänkö rakennusteollisuudessa sen tiekartalla kohti vähähiilisyyttä?

Tavoite on kunnianhimoinen. Se on kuitenkin täysin mahdollinen, kunhan koko arvoketju toimii yhdessä yhteisten tavoitteiden eteen. On huomioitava materiaalit, tuotteiden valmistus, kiertotalous, resurssiviisaus sekä hankintaketju raaka-aineista valmistukseen, loppukäyttäjään ja kierrättämiseen. Siirtymä ei ole vain velvoite, vaan mahdollisuus luoda kestäviä ja resurssitehokkaita ratkaisuja.

Jenni Kiventerä Syntynyt Oulussa 1989

DI, Oulun yliopisto, 2014

Tekniikan tohtori, Oulun yliopisto, 2019

Kehityspäällikkö, Consolis Parma, 2025–

Vanhempi neuvonantaja, erityisasiantuntija, EIT Rawmaterials, 2023–2024 T&K-johtaja, T&K-päällikkö, Betolar, 2020–2023

Vieraileva tutkija, Modenan yliopisto, 2015

Väitöskirja- ja post doc -tutkija, Oulun yliopisto, 2014–2020

Harrastaa tanssia, jääkiekkoa, musiikkia ja lukemista

Mikä veti aikanaan materiaalitutkimuksen ja betonin pariin?

Ajauduin alalle sattumalta. Koulussa lempiaineitani olivat fysiikka, matematiikka, kemia, ja tiesin ajautuvani jollakin tapaa tekniikan alalle. Erityisen kiinnostavaa oli oivaltaa, millaisia mahdollisuuksia materiaalitutkimus ja betoniteollisuus tarjoavat kestävälle kehitykselle ja kiertotaloudelle.

Mitkä ovat olleet oman työurasi kohokohtia?

Ensimmäinen kohokohta oli väitöstutkimus. Toinen oli käynti betonitehtaassa, jossa pääsin kokeilemaan reseptejä ensimmäistä kertaa aidossa teollisessa ympäristössä. Se avasi minulle syvemmän ymmärryksen siitä, miten laboratoriossa kehitetyt innovaatiot voidaan ylipäätään skaalata teolliseen tuotantoon.