Lyhytvuokraus tarkempaan syyniin Rovaniemellä – kaupunginhallitus otti lakilausuntoon lisäaikaa Kaupunginjohtajan mukaan päätöksentekoon tarvitaan lisäaikaa asian tärkeyden takia.

Asuntojen lyhytvuokraus on noussut kuumaksi perunaksi Rovaniemellä. Kasvavan turistitulvan majoittamisessa on etenkin keskusta-alueella hyödynnetty yhä enemmän air bnb:tä, mikä on nostattanut myös kovaa kritiikkiä.