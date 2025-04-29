Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
YIT tehosti toimintaansa ja paransi tulostaan: ”Läpimenoajat ovat lyhentyneet”

Oikaistu liikevoitto nousi tammi-maaliskuussa 2025 kaikissa yhtiön segmenteissä.

Kirjoittaja Jukka Lyytinen
Kirjoitettu 29. huhtikuuta 2025, 11:21
Heikki Vuorenmaa aloitti YIT:n toimitusjohtajana marraskuussa 2022. Kuva: Liisa Takala

Tiistaina alkuvuoden tuloksensa esitellyt Suomen suurin rakennusyhtiö YIT paransi liikevoittoaan. Ensimmäisen neljänneksen tulos oli parempi kuin osakemarkkinoilla ennakoitiin, ja yhtiön pörssikurssi oli aamulla noin kymmenen prosentin nousussa Helsingin pörssissä.

0 vastausta artikkeliin "YIT tehosti toimintaansa ja paransi tulostaan: "Läpimenoajat ovat lyhentyneet""

