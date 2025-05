YIT hakee uutta vauhtia ja uusi strategiansa – ”Aluksi vahvistamme ydinliiketoimintaamme” Yhtiö muuttaa myös segmenttirakennettaan.

YIT on julkaissut uuden strategian. Toimitusjohtaja Heikki Vuorenmaan mukaan yhtiö on vienyt kahden viime vuoden aikana muutosohjelmansa loppuun etuajassa. Nyt se on asettanut uudet taloudelliset tavoitteet kehityksen vauhdittamiseksi.