Helsinki kaavailee pysäköintinormien merkittävää keventämistä – Voi laskea rakentamisen hintaa
Kaupunkiympäristölautakunta jätti asian viime kokouksessaan pöydälle. Jos uudistus toteutuu, kantakaupungin uusiin taloihin ei tarvitse rakentaa enää lainkaan pysäköintipaikkoja.
Helsingin kaupunki suunnittelee merkittävää kevennystä uusien asuinrakennusten pysäköintinormeihin. Mikäli uusi ehdotus menee läpi, Helsinki jaetaan neljään vyöhykkeeseen, joissa on eri autopaikkavelvoitteet.
