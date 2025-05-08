Tekoäly nopeuttaa alkuvaiheen asuntosuunnittelua – ”Aiemmin emme ole toiveeseen pystyneet kauhean kustannustehokkaasti vastaamaan”
One Architects vastasi toiveisiin ja kehittää ratkaisua palvelemaan asuntosuunnittelua.
Tilaajat ovat kiinnostuneet tekoälyratkaisuista, jotka keventävät ja nopeuttavat asuntosuunnittelua ja säästävät sillä tavalla kustannuksia. Kiinnostuksen voi ennakoida vain kasvavan jatkossa.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tilaa printtinä, diginä, yksin tai ryhmässä
Valitse teille sopivin tapa pysyä tiedon tasalla.
Tutustu Rakennuslehteen digininä: 1 kk / 0 €.
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia, ole hyvä!
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Tekoäly nopeuttaa alkuvaiheen asuntosuunnittelua – ”Aiemmin emme ole toiveeseen pystyneet kauhean kustannustehokkaasti vastaamaan””