Destia sai uuden rataurakan Lievestuoreen suunnalta – 16 kilometriä peruskorjausta Vuosi sitten Destia kunnosti radan edellisen osan välillä Vaajakoski–Lievestuore.

Destia on voittanut Väylävirastolta vaativan radan päällysrakenneurakan Lievestuoreen ja Hankasalmen välillä. Sen arvo on 8,8 miljoonan euroa ja urakka on osa laajempaa radan parantamishanketta Jyväskylän ja Pieksämäen rataosuudella.