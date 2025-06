K. Tervo uuden koulun pääurakoitsijaksi Liperissä – yhteensä 6,5 miljoonan euron työmaa Rakentaminen alkaa kesäkuun puolivälissä ja koulun on määrä valmistuu kesällä 2026.

Liperin kunnan Viinijärven taajaman uuden koulun rakentaminen on käynnistymässä. Kunta on tehnyt urakkasopimukset on Rakennustoimisto K. Tervon, Sähkö-Saarelaisen, Aren sekä Caverion Suomen kanssa.