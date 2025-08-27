Afry peruu pääkonttorinsa siirron Peabin uudishankkeeseen – Peab uskoo rakentamisen alkavan silti aikataulussa
Peab jatkaa kohteen suunnittelua yhdessä Espoon kaupungin kanssa.
Afry Group Finland on päättänyt luopua vuokrausvalmisteluista Peabin uudiskohteeseen Espoon Leppävaarassa. Afry perustelee päätöstään pääasiassa markkinatilanteella ja kustannussäästöillä.
