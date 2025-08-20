Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Projektit Korjausrakentaminen Rakentaminen

Arkeologiset löydökset aiheuttivat muuntohankkeeseen viivettä – ”Se ei ole niin helppoa työmaalla kuin kirjoituspöydällä”

Helsingin vanhimpiin alueisiin kuuluvassa Kruununhaassa sijaitseva lähes 100-vuotias talo saa korjauksen jälkeen hyvin nuoria käyttäjiä, kun viimeksi toimistokäytössä ollut rakennus muuntuu osin päiväkodiksi.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 20. elokuuta 2025, 6:00
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Arkeologiset löydökset aiheuttivat muuntohankkeeseen viivettä – ”Se ei ole niin helppoa työmaalla kuin kirjoituspöydällä”
Ritarikatu 5 sijaitsee Kruununhaassa, joka on Helsingin vanhimpia alueita. Itse rakennus on valmistunut vuonna 1927. Kuva: Esko Jämsä

Helsingin Kruununhaassa on menossa hanke, jossa viimeksi toimistokäytössä ollut vanha rakennus saa osin aivan uuden käyttötarkoituksen. Noin 1300 neliömetrin laajuisesta rakennuksesta reilu puolet muunnetaan nyt päiväkotikäyttöön. Yksi kerros pysyy edelleen toimistotiloina, ja lisäksi osa tiloista jää yhteiskäyttöön.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Arkeologiset löydökset aiheuttivat muuntohankkeeseen viivettä – ”Se ei ole niin helppoa työmaalla kuin kirjoituspöydällä””

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset