Arkeologiset löydökset aiheuttivat muuntohankkeeseen viivettä – ”Se ei ole niin helppoa työmaalla kuin kirjoituspöydällä”
Helsingin vanhimpiin alueisiin kuuluvassa Kruununhaassa sijaitseva lähes 100-vuotias talo saa korjauksen jälkeen hyvin nuoria käyttäjiä, kun viimeksi toimistokäytössä ollut rakennus muuntuu osin päiväkodiksi.
Helsingin Kruununhaassa on menossa hanke, jossa viimeksi toimistokäytössä ollut vanha rakennus saa osin aivan uuden käyttötarkoituksen. Noin 1300 neliömetrin laajuisesta rakennuksesta reilu puolet muunnetaan nyt päiväkotikäyttöön. Yksi kerros pysyy edelleen toimistotiloina, ja lisäksi osa tiloista jää yhteiskäyttöön.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Arkeologiset löydökset aiheuttivat muuntohankkeeseen viivettä – ”Se ei ole niin helppoa työmaalla kuin kirjoituspöydällä””