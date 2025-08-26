ATL: Vastavalmistuneita arkkitehtejä saattaa hakeutua muille aloille – Varovaisia merkkejä paremmasta silti näkyvissä
Keväällä julkaistussa arkkitehtuurialan suhdannekyselyssä havaittiin jo varovaisia merkkejä paremmasta.
Arkkitehtitoimistojen liitto ATL:n toiminnanjohtaja Kalle Euro pelkää, että alkava syksy nostaa arkkitehtien työttömyysastetta ja että yhä useampi vastavalmistunut arkkitehti hakeutuu kokonaan muille aloille.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “ATL: Vastavalmistuneita arkkitehtejä saattaa hakeutua muille aloille – Varovaisia merkkejä paremmasta silti näkyvissä”