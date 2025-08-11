Brand toimitiloille uusi toimitusjohtaja – perustajaosakas Pannula jatkaa hallituksessa
Brand suunnittelee ja rakentaa toimitilahankkeita yrityksille. Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna noin 34 miljoonaa euroa.
Brand toimitilat on saanut elokuussa uuden toimitusjohtajan. Pestiin on tarttunut Mikko Römpötti, joka on aiemmalla työurallaan toiminut mm. puolustussektorilla ilmavoimissa ja Talenom-tilitoimistoyrittäjänä Laukaalla.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tilaa printtinä, diginä, yksin tai ryhmässä
Valitse teille sopivin tapa pysyä tiedon tasalla.
Tutustu Rakennuslehteen digininä: 1 kk / 0 €.
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia, ole hyvä!
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Brand toimitiloille uusi toimitusjohtaja – perustajaosakas Pannula jatkaa hallituksessa”