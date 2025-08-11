Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Brand toimitiloille uusi toimitusjohtaja – perustajaosakas Pannula jatkaa hallituksessa

Brand suunnittelee ja rakentaa toimitilahankkeita yrityksille. Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna noin 34 miljoonaa euroa.

Timo Sormunen
11. elokuuta 2025
Jouko Pannula (vasemmalla) on siirtänyt yrityksen vetovastuun Mikko Römpötille. Taustalla valtakunnallisesti toimivan tamperelaisyrityksen henkilökuntaa.

Brand toimitilat on saanut elokuussa uuden toimitusjohtajan.  Pestiin on tarttunut Mikko Römpötti, joka on aiemmalla työurallaan toiminut mm. puolustussektorilla ilmavoimissa ja Talenom-tilitoimistoyrittäjänä Laukaalla.

