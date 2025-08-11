Finnfoam kasvaa Saksassa – tulossa myös isot kierrätysinvestoinnit

Finnfoam-konserniin kuuluva Warmotech GmbH on ostanut kilpailevan liiketoiminnan polyuretaanin kierrätys- ja valmistusyritys Bosig Baukunststoffelta.

Yritys on osa Bosig GmbH -konsernia ja kauppasumma on yli 10 miljoonaa euroa.

Kaupan myötä Finnfoam-konserniin liittyy 70 henkeä työllistävä tehdas, joka sijaitsee Elsterwerdassa Berliinin eteläpuolella. Tehdas on valmistanut kierrätysmateriaalista eristelevyjen aihioita huonekaluteollisuudelle sekä karmiprofiilien aihioita ovi- ja ikkunateollisuuteen.

Raaka-aineena on käytetty polyuretaanieristettä, jonka kierrätyskapasiteetti aiotaan nostaa lähivuosina kolminkertaiseksi 15 000 tonniin.

”Annamme teollisuuseristemateriaaleille uuden elämän jalostamalla valikoituja PUR/PIR-tuotantojätteitä levyiksi ja profiileiksi.Pyrimme aktiivisesti laajentamaan toimintaamme ja kumppanuuksiamme kaikkialla Euroopassa”, sanoo Warmotech UAB:n toimitusjohtaja ja perustaja Nerijus Česnavičius tiedotteessa,

Warmotech GmbH:n emoyhtiö on liettualainen Warmotech UAB, joka puolestaan on Finnfoam UAB:n omistama.

Luvassa miljoonainvestoinnit

Finnfoamin toimitusjohtaja Henri Niemisen mukaan Saksan tehtaalla on myös huomattava laajennuspotentiaali. Tontilla on tilaa yli 10 hehtaaria ja katettua tilaa on yli 17000 m2. Rautatieyhteys mahdollistaa isojen massojen siirrot ympäri Eurooppaa.

”Tulemme investoimaan koneisiin ja laitteisiin vuoden kuluessa yli kaksi miljoonaa euroa ja seuraavien vuosina vähintään saman verran lisää. Tehtaalla on tilaa laajentaa muihinkin Finnfoamin sekä FF-Futuren kierrätystoimintoihin, joihin kuuluu polystyreenin ja PET-muovien kierrätys”, Nieminen kertoo.

FF Group kierrättää tänä vuonna yli 10 000 tonnia muovijätteitä, joista konserni valmistaa uusia tuotteita. Tavoitteena on nostaa kapasiteetti yli kaksinkertaiseksi seuraavan kahden vuoden aikana.