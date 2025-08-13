Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
JR-Lämpötekniikalla iso urakka Turussa – VRF-jäähdytys yli 370 asuntoon

VRF-teknologialla ilmalämpöpumpun viilennys saadaan myös niihin asuntoihin, joissa ei ole parveketta.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 13. elokuuta 2025, 13:29
Turkulaisten taloyhtiöiden kymmenen kerrostaloa varustellaan keskitetyllä VRF-jäähdytysjärjestelmällä, joka perustuu yhteiseen ulkoyksikköön. (Kuva:JR-Lämpötekniikka)

Turussa on käynnissä lajissaan Suomen suurin kerrostalokohteiden ilmalämpöpumppuprojekti.

