Kreate korjaa Vantaan Tikkuraitin – valmista vuoden 2026 lopulla
Urakassa uusitaan maanalainen infra sekä muun muassa kävelyalueen päällysteet, valaisimet ja kalusteet.
Kreate on allekirjoittanut noin 8,0 miljoonan euron sopimuksen Vantaan kaupungin kanssa Tikkuraitin ja Orvokkitien kunnostustöistä.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tilaa printtinä, diginä, yksin tai ryhmässä
Valitse teille sopivin tapa pysyä tiedon tasalla.
Tutustu Rakennuslehteen digininä: 1 kk / 0 €.
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia, ole hyvä!
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Kreate korjaa Vantaan Tikkuraitin – valmista vuoden 2026 lopulla”