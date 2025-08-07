Lapwallin tulos notkahti rajusti – Tehdasinvestoinnin täysi vaikutus näkyy vuodesta 2026 alkaen
Positiivista puolta talousluvuissa edustaa tilauskannan kehitys.
Puuelementtivalmistaja Lapwallin toinen neljännes ei sujunut kehuttavasti. Tulos kutistui viidesosaan vuoden takaisesta liikevaihdon supistuessa reilulla kymmenyksellä.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tilaa printtinä, diginä, yksin tai ryhmässä
Valitse teille sopivin tapa pysyä tiedon tasalla.
Tutustu Rakennuslehteen digininä: 1 kk / 0 €.
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia, ole hyvä!
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Lapwallin tulos notkahti rajusti – Tehdasinvestoinnin täysi vaikutus näkyy vuodesta 2026 alkaen”