Louhintahiekka sai taas merkittävän urakan – arvo yli 25,5 miljoonaa
Louhintahiekka on voittanut viime kuukausina paljon urakoita.
Turun Kaupunki on valinnut Louhintahiekan toteuttamaan Ferry Terminal Turun katu-urakan.
