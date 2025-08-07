Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Projektit Infra

Louhintahiekka sai taas merkittävän urakan – arvo yli 25,5 miljoonaa

Louhintahiekka on voittanut viime kuukausina paljon urakoita.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 7. elokuuta 2025, 10:24
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Louhintahiekka sai taas merkittävän urakan – arvo yli 25,5 miljoonaa

Turun Kaupunki on valinnut Louhintahiekan toteuttamaan Ferry Terminal Turun katu-urakan.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tilaa printtinä, diginä, yksin tai ryhmässä

Valitse teille sopivin tapa pysyä tiedon tasalla.

Tutustu Rakennuslehteen digininä: 1 kk / 0 €.

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia, ole hyvä!

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Louhintahiekka sai taas merkittävän urakan – arvo yli 25,5 miljoonaa”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset