Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Infra Rakentaminen Uutiset

Louhintahiekka nappasi Hermanninrannan infra-urakan Helsingissä

Urakka sisältää nykyiselle satama-alueelle tulevien uusien katujen ja puistojen sekä kunnallistekniikan rakentamisen. Louhintahiekka toteuttaa myös merkittävän osan alueelle tulevasta rantamuurista.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 5. toukokuuta 2025, 10:19
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Louhintahiekka nappasi Hermanninrannan infra-urakan Helsingissä
Urakka sisältää Hermanninrannan ensimmäisen vaiheen rakennustyöt. (Kuva: Helsingin kaupunki)

Helsingin kaupunki on valinnut Louhintahiekka oy:n Hermanninrannan ensimmäisen vaiheen rakentajaksi.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tilaa printtinä, diginä, yksin tai ryhmässä

Valitse teille sopivin tapa pysyä tiedon tasalla.

Tutustu Rakennuslehteen digininä: 1 kk / 0 €.

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia, ole hyvä!

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Louhintahiekka nappasi Hermanninrannan infra-urakan Helsingissä”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset