Louhintahiekka nappasi Hermanninrannan infra-urakan Helsingissä
Urakka sisältää nykyiselle satama-alueelle tulevien uusien katujen ja puistojen sekä kunnallistekniikan rakentamisen. Louhintahiekka toteuttaa myös merkittävän osan alueelle tulevasta rantamuurista.
Helsingin kaupunki on valinnut Louhintahiekka oy:n Hermanninrannan ensimmäisen vaiheen rakentajaksi.
